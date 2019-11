Legambiente, migliorato ddl lupo

(ANSA) - AOSTA, 20 NOV - Legambiente "pur apprezzando i miglioramenti apportati al testo di legge" sulla gestione del lupo in Valle d'Aosta, che sarà esaminato dal Consiglio regionale riunito oggi e domani, è "contraria alla possibilità, per quanto remota, di abbattimento di esemplari di una specie protetta dalla legislazione europea". E' quanto si legge in una nota diffusa oggi. "L'abbattimento è infatti ritenuto dagli esperti del settore inutile, quando non dannoso, per la stessa protezione del bestiame, - aggiunge l'associazione - in quanto causa la frammentazione del branco e la presenza di un maggior numero di esemplari vaganti con conseguente aumento della predazione degli animali allevati". Legambiente condivide invece "tutte le misure del testo in oggetto atte a conciliare la presenza del lupo con le attività di chi vive e lavora in montagna".