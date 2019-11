I bambini in testa, via a progetto Aosta

Sono in calendario dal prossimo sabato 23 novembre a sabato 28 marzo 2020 gli eventi, a ingresso libero, organizzati dal Comune di Aosta con l'iniziativa 'I bambini in testa', dedicata alla fascia d'età 0-6 anni. "Un progetto che ha come fine ultimo il sostegno alle famiglie in un momento di passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia", ha spiegato l'assessore comunale alle Politiche sociali, Luca Girasole. I laboratori di espressività attraverso colore, forma e gesto si terranno nell'asilo nido Berra di regione Croux, con la maestra d'arte Debora Isoni (il 23 e 30 novembre, il 7 e 14 dicembre). Gli atelier musicali a cura della Sfom saranno ospitati nel nido di viale Europa (l'11 e 25 gennaio, l'8 febbraio, il 7 marzo) mentre i laboratori di letture animate si svolgeranno nel nido di via Roma con l'insegnante di francese Amandine Demarteau (il 7, 14, 21 e 28 marzo). Infine, il teatrino per bambini si terrà nella biblioteca del quartiere Dora (il 18 gennaio e il 15 febbraio).