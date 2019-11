Discarica Pompiod, quattro indagati

Con l'accusa di "gestione illecita della discarica di Pompiod" e di "inquinamento ambientale" la procura di Aosta ha iscritto quattro nomi nel registro degli indagati: si tratta di Umberto Cucchetti, amministratore della società che gestisce la discarica (Ulisse 2007 Srl); Fabrizio Zandonatti, rappresentante legale di Agrigarden Ambiente Srl, Silvio Cuneaz, ex gestore della discarica e della dirigente regionale Ines Mancuso. La discarica, sita nel comune di Aymavilles, è stata sequestrata in quanto, secondo le prime indagini, avrebbe "accolto materiali contaminati". Il blitz ha interessato, oltre alla Valle d'Aosta, anche il Piemonte e la Lombardia. Sono state eseguite circa 15 perquisizioni in abitazioni, imprese ed uffici della pubblica amministrazione.

Secondo gli inquirenti "nella discarica, abilitata alla ricezione di soli materiali inerti, sarebbero stati depositati i residui di scavi provenienti da aree inquinate, tutte individuate, fuori dalla Valle d'Aosta". "La competente struttura regionale in materia di ambiente - si legge in una nota - avrebbe concesso, in modi e forme non corretti ed in assenza dei presupposti legislativi, deroghe alla normativa vigente, in relazione ai rifiuti che è possibile conferire nell'indicato sito di smaltimento". Nell'operazione sono stati impiegati oltre 50 agenti della forestale e della guardia di finanza.