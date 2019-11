Lupo, flash mob contro legge Chatrian

Un flash mob sotto Palazzo regionale come protesta verso la legge in discussione in Consiglio Valle che prevede anche l'abbattimento del lupo. L'iniziativa è in programma mercoledì 20 novembre alle 17.30 mentre in aula si esaminerà il testo proposto dall'assessore all'ambiente, Albert Chatrian. "Veniamo in tanti - si legge in una tam-tam sui social - e facciamoci sentire. Il lupo è essenziale per il nostro ecosistema e la Regione ha ottenuto quasi 500 mila euro di fondi per la salvaguardia del lupo, quindi non possiamo accettare ora questa scelta politica!".