Riforma elettorale,Uv lavora a legge alternativa

"Lavorare all'elaborazione di una proposta di legge alternativa che possa assicurare governabilità anche senza l'elezione diretta del Presidente della Regione". E' quanto il Comité fédéral dell'Union valdotaine ha delegato alla Commissione politica nell'ambito della riforma elettorale in discussione. Il movimento - si legge in una nota - "non si sottrae al dibattito, oggettivamente necessario, sulla riforma istituzionale prevista nell'accordo con Rete civica, per cercare di realizzare delle riforme che possano assicurare stabilità politica alla nostra regione; allo stesso tempo nessuna scadenza temporale può essere accettata per un'analisi di tale complessità e importanza". "Il movimento - si legge nella nota - non ha alcuna posizione preconcetta".



Data ultima modifica 16 novembre 2019 ore 11:10