In auto contro pali e veicoli, denunciato

Alla guida di un'utilitaria ha fatto diversi danni tra la rotatoria sud di via Garibaldi, all'altezza dell'ex Pesa pubblica, ed è poi stato individuato in regione Borgnalle: l'uomo, E.P., di 38 anni, di Aosta, verso le 19.30 di martedì 12 novembre - secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Aosta - è finito contro dei pali della segnaletica, contro un'auto in sosta, poi ha urtato la fiancata di un'altra auto ferma a un incrocio e quindi ha toccato alcuni muretti. Nel suo percorso ha attraversato via Caduti del lavoro e ha svoltato verso via Valli valdostane. Nessuno è rimasto ferito. La polizia locale gli ha sospeso la patente di guida e sequestrato il veicolo. Avendo rifiutato di sottoporsi all'alcol test, sarà denunciato per questo specifico reato. Non era noto agli agenti per episodi di guida in stato di ebbrezza.