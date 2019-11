Courmayeur entra in Best of the Alps

Courmayeur entra a far parte del circuito Best of the Alps, l'associazione che riunisce le destinazioni turistiche alpine più prestigiose. E' la seconda italiana dopo Cortina. Ne fanno anche parte, tra le altre, Chamonix, Kitzbuhel, Davos e Saint Moritz. "Le destinazioni Best of the Alps - spiegano il sindaco Stefano Miserocchi e l'assessore comunale al turismo Ivano Giulio Parasacco - sono accomunate da due caratteristiche che le contraddistinguono da qualsiasi altro luogo, ovvero dalla forte valorizzazione della tradizione e dal desiderio di raggiungere l'eccellenza".

L'ammissione della località del Monte Bianco è avvenuta dopo una valutazione della commissione di Best of the Alps svoltasi la scorsa estate.