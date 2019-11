Legambiente, alzare ecotassa in Vda

In Valle d'Aosta l'ecotassa - ossia il tributo speciale che ogni gestore di discarica deve pagare alle casse regionali - è bassissima, ecco "perché è vantaggioso aprire in Valle discariche di rifiuti in buona sostanza industriali". E' quanto sostiene, in una nota, Legambiente Valle d'Aosta che chiede l'aumento dell'ecotassa. "Il quadro è molto chiaro: un gestore che paga un tributo basso potrà offrire tariffe concorrenziali per lo stoccaggio dei rifiuti e così la Valle d'Aosta diventa attrattiva sul mercato, e potrebbe davvero correre il rischio di ospitare ulteriori impianti, perchè altre 22 cave di inerti presenti sul nostro territorio, molte delle quali nella valle centrale, bene si presterebbero a questo tipo di utilizzo" si legge in una nota.