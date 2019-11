Aperto bando sostegno filiera legno

E' stato aperto il bando a sostegno delle forme associative finalizzate allo sviluppo della Filiera Legno. Lo ha comunicato l'assessorato regionale all'ambiente.

L'iniziativa "si inserisce in un contesto di misure forestali strutturate per intervenire in maniera sinergica per la valorizzazione del patrimonio boschivo valdostano, tramite una gestione forestale sostenibile" e "si pone come obiettivo lo sviluppo della filiera foresta-legno improntata all'utilizzo di questa importante risorsa rinnovabile anche ai fini energetici", come spiega l'assessore Albert Chatrian. Sono previsti sostegni per la costituzione di forme associative "che mirino alla creazione di filiere corte in un'ottica di cooperazione duratura e sostenibile, al fine di rendere sostenibile economicamente e ambientalmente il recupero di biomasse aziendali o derivanti dalle pratiche selvicolturali". Il sostegno copre il 100% delle spese ammesse e la dotazione finanziaria ammonta a 500.088,12 euro.