La polizia di frontiera ha arrestato al traforo del Monte Bianco un cittadino algerino di 55 anni residente in Francia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Diretto in Francia, stava trasportando in auto, insieme a suo figlio, un connazionale non in regola con le norme di ingresso e soggiorno nell'area Schengen. Gli è stata sequestrata l'auto e sarà processato con rito direttissimo in tribunale ad Aosta.

E' stato controllato dagli agenti nella serata di venerdì 1° novembre.