Fondazione Crt, 52 mln risorse per 2020

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - La Fondazione Crt mette in campo 52 milioni di euro per l'attività del prossimo anno a sostegno del Piemonte e della Valle d'Aosta. Lo ha deliberato il consiglio di indirizzo che ha approvato all'unanimità il Documento Programmatico Previsionale per il 2020. In particolare 48 milioni - importo identico a quello previsto nel Documento del 2019 - saranno destinati alle attività culturali e valorizzazione dei beni artistici, alla ricerca scientifica, alla formazione dei giovani, alla promozione dell'innovazione e dell'imprenditoria sociale, all'assistenza alle persone in difficoltà, alla salvaguardia dell'ambiente, alla protezione civile. In sintesi, 16 milioni per l'area Arte e Cultura, 16,2 per Ricerca e Istruzione e 15,8 per Welfare e Territorio. Altri 4 milioni saranno finalizzati a progettualità innovative, da realizzare prevalentemente tramite le Ogr di Torino, polo d'innovazione e sperimentazione scientifica, tecnologica e culturale a vocazione internazionale, completato con l'apertura dell'area Tech.