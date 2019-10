Violazioni igieniche, condannato Giorgi

Il gup di Aosta ha condannato a 4.000 euro di ammenda Antonio Giorgi, di 60 anni, di Roisan, titolare di panifici, panetterie e pasticcerie, per presunte violazioni della disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

I fatti risalgono all'8 febbraio 2018, durante un controllo del Nas di Aosta nel panificio di Roisan. Per l'accusa erano state trovate sostanze alimentari destinate al consumo - 350 chili di albume di uova congelato - "in cattivo stato di conservazione", perché presentavano "cristallizzazione diffusa", contenevano "pezzi di plastica e residui di altri alimenti" e "congelate con attrezzatura non adatta allo scopo, riposte all'interno di bidoni di plastica". Lo stesso albume e altre sostanze alimentari - 200 kg di farina tipo '0', 5 kg di farina di malto - erano inoltre "in stato di alterazione o comunque nocive" in quanto "invase da tignole della farina (farfallina) e da insetti". Le indagini sono state coordinate dal pm Francesco Pizzato.