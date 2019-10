Al via campagna contro dipendenze

(ANSA) - AOSTA, 24 OTT - 'Non siete soli' è lo slogan della campagna di comunicazione contro le dipendenze per dire no a alcol, tabagismo, gioco d'azzardo e droga lanciata dall'assessorato regionale alla Sanità e dall'azienda Usl, presentata in una conferenza stampa.

"La Valle d'Aosta evidenzia problematiche piuttosto importanti rispetto alle dipendenze". A sottolinearlo l'assessore regionale alla Sanità Mauro Baccega che ha presentato alcuni dati. Abusa di alcol il 32,7% dei maschi valdostani contro il 23% nel resto d'Italia. Eccede nel bere il 30% della fetta di popolazione tra gli 11 e i 18 anni ovvero il 18,4%. La percentuale dei fumatori rappresenta il 18,3% "un dato inferiore rispetto al resto della Penisola (il 19,7%) ma in crescita", ha aggiunto l'assessore. Ha problemi con le droghe il 21,7% dei valdostani.