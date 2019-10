Uv,autonomie-nazionalismi tema congresso

(ANSA) - AOSTA, 22 OTT - 'E' lo sviluppo dei movimenti autonomisti nell'era dei populismi e dei nazionalismi il tema del congresso annuale dell'Union valdôtaine in calendario sabato 30 novembre, a Gressan. È stato deciso nel corso del Conseil fédéral, riunitosi ieri. "La politica regionale si gioca sempre su equilibri molto precari. Così i delegati - spiega una nota dell'Uv - hanno condiviso la proposta del Comité fédéral di analizzare l'ipotesi di una eventuale modifica della legge per l'elezione del Consiglio della Valle, con l'obiettivo in particolare di cercare di trovare un sistema elettorale in grado di garantire una maggiore governabilità. Tuttavia questa analisi dovrà essere fatta dopo un confronto interno e nei tempi che saranno necessari".

Il Consiglio federale ha anche rilanciato la necessità di continuare il confronto con le altre forze politiche autonomiste per raggiungere un punto fermo nel percorso avviato e che rimane un obiettivo prioritario per il futuro della politica valdostana.