Muore in parapendio, giovedì il funerale

Sarà celebrato giovedì 17 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Gressan il funerale di Andrea Susanna, il quarantaseienne morto lunedì 14 ottobre in un incidente di parapendio avvenuto mentre era fuori servizio. Da poco meno di 20 anni nei vigili del fuoco valdostani, lascia la moglie e due figli. Era noto anche per essere uno dei percussionisti del gruppo 'Tamtando'.

Intanto proseguono le indagini della guardia di finanza di Entrèves. E' emerso che poco dopo il decollo dal colle del Piccolo San Bernardo per un volo nella zona del lago di Verney, una parte della vela è finita in stallo. Il parapendio è quindi andato in rotazione facendo finire al suolo Susanna. All'origine dell'incidente possono esserci l'esecuzione di una manovra o delle condizioni avverse.