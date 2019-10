Protezione civile, accordo Regione-Pngp

(ANSA) - AOSTA, 12 OTT - Definire gli ambiti di collaborazione per conseguire un miglioramento della risposta complessiva del sistema regionale di protezione civile in caso di emergenza, in particolare per quanto attiene al soccorso in montagna, alla ricerca di persone, al rischio idrogeologico, alla viabilità sulle strade regionali e agli incendi boschivi.

E' l'obiettivo dello schema di protocollo di intesa con il Parco nazionale del Gran Paradiso approvato dalla giunta regionale su proposta del presidente Antonio Fosson.

Il protocollo avrà durata triennale e potrà essere rinnovato.

Prevede azioni comuni per agevolare la conoscenza delle rispettive organizzazioni e facilitare i contatti in situazioni di emergenza, per condividere le caratteristiche dei rispettivi sistemi di radiocomunicazione ottenendo, in caso di emergenza, una migliore interazione. Sono previste iniziative mirate anche a garantire la sicurezza di tutti gli operatori impegnati in attività di soccorso e a effettuare esercitazioni congiunte.