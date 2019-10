(ANSA) - AOSTA, 12 OTT - Per tutto il mese di ottobre i pazienti in terapia oncologica potranno avere una consulenza dermocosmetica gratuita. L'iniziativa è stata lanciata dalla Società italiana di estetica professionale e sociale (Sieps) in occasione dell''ottobre rosa', il mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno. Per conoscere le professioniste certificate che aderiscono alla campagna è sufficiente contattare Sieps (al numero 01651756566).