Su auto rubata senza patente, denunciati

(ANSA) - AOSTA, 08 OTT - Un diciottenne italiano e un diciannovenne romeno residenti a Torino sono stati denunciati per il furto di un'auto, la Fiat Uno di un settantenne di Aosta.

Sono stati fermati per un controllo nella notte dalla polizia stradale di Aosta. Al volante c'era il romeno, che ha tentato di fuggire ma è stato subito raggiunto. Il giovane era privo di patente e dei documenti dell'auto. Il veicolo - poi restituito al proprietario - è stato perquisito. A bordo è stata trovata una bustina di stupefacente di proprietà del diciannovenne, noto alle forze dell'ordine per precedenti di possesso e di spaccio di droga. Agli agenti i due giovani hanno riferito di aver rubato l'auto - che era parcheggiata in strada - 15 minuti prima per "farsi un giro ad Aosta". Al conducente è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di 5.000 euro per aver circolato senza aver mai conseguito la patente di guida.



Data ultima modifica 08 ottobre 2019 ore 16:37