Interesse culturale per Palazzo Cogne

(ANSA) - AOSTA, 3 OTT - La Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali dovrà verificare i requisiti per dichiarare il Palazzo Cogne monumento di "interesse culturale" e il relativo livello di tutela. E' quanto prevede una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Il testo proposto dai gruppi Mouv', Lega VdA e ADU-VdA è stato emendato in Aula su proposta dell'Assessore ai beni culturali, Laurent Viérin.

"Palazzo Cogne attualmente è classificato semplicemente come 'edificio documento' - ha spiegato nell'illustrazione il consigliere Roberto Cognetta (Mouv') -, ma, da quanto riferito recentemente in Aula dall'Assessore Borrello, l'edificio ricade fin dal 1990 nella condizione per essere considerato 'bene culturale'. Se questo immobile fosse in possesso dei requisiti per essere di 'interesse culturale', sarebbe dichiarato 'monumento'. Per questo, riteniamo necessario far convocare la Commissione regionale per i beni culturali ed ambientali, deputata all'espressione di questo genere di pareri".

Secondo l'assessore ai Beni culturali, Laurent Viérin, "non è necessario dover far convocare la Commissione per i beni culturali, perché possiamo ricorrere a un iter più rapido. In effetti, questa Commissione non è stata convocata perché in Valle d'Aosta vige un procedimento più rapido e meno burocratico per censire il patrimonio storico valdostano". Il Palazzo Cogne, oltre alla classificazione prevista dal Piano regolatore comunale, "trattandosi di bene regionale e di opera di autore non vivente, eseguito oltre 70 anni fa, per quanto disposto dalla normativa, - aggiunge Viérin - è sottoposto alla tutela della Sovrintendenza per i beni culturali; ciò significa che possiamo immediatamente procedere alla richiesta di verifica da parte della Sovrintendenza. Riteniamo che sia la strada più breve ed efficace".

(ANSA).