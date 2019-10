Casinò, +2% incassi a settembre

(ANSA) - AOSTA, 03 OTT - Sono cresciuti del 2,05 per cento a settembre gli incassi da gioco del Casinò di Saint-Vincent rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il numero di ingressi (26 mila 802) è tuttavia in calo del 9,26 per cento. In base ai dati diffusi da gioconews.it, i tavoli hanno chiuso il mese con un risultato positivo del 7,46 per cento (più 112 mila 308 euro). Le slot machines invece hanno incassato 2 milioni 899 mila 713 euro, in calo dello 0,74 per cento rispetto allo stesso mese del 2018 (21 mila 619 euro in meno).

Su base annua gli incassi sono pari a 45 milioni 722 mila 311 euro (più 8,73 per cento) rispetto ai primi nove mesi del 2018.

Gli incassi dei tavoli sono pari a 18 milioni 240 mila 603 euro (più 11,90 per cento) e per le slot ammontano a 27 milioni 481 mila 708 euro (più 6,72 per cento). Gli ingressi sono 255 mila 767 (meno 1,89 per cento).