Scuola: vacanze agli sgoccioli, lezioni dal 12 settembre

Ultime settimane di vacanze scolastiche per gli studenti valdostani: suonerà giovedì 12 settembre prossimo in Valle d'Aosta la prima campanella dell'anno scolastico 2019-2020. Il termine delle lezioni per le scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori è fissato per il 12 giugno. L'attività didattica ed educativa nella scuola dell'infanzia dovrà terminare invece entro il 30 giugno. Lo prevede un decreto del sovraintendente agli studi.

Le lezioni saranno sospese il 2 novembre (ponte di Ognissanti), dal 23 dicembre al 4 gennaio per le vacanze natalizie, il 30 e il 31 gennaio per la Fiera di Sant'Orso, dal 24 al 26 febbraio per le vacanze d'inverno, dal 9 al 14 aprile per quelle pasquali, il 2 maggio (ponte del Primo maggio), il primo giugno (ponte della Festa della Repubblica) e per il Santo Patrono.