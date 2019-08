La Montagna si racconta ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 28 AGO - Il Tor des Géants e la montagna in tutte le sue declinazioni saranno protagoniste nel cuore di Aosta dal 4 al 12 settembre in occasione dell'evento, allestito in piazza Chanoux, Alpine Mountain Experience - La Montagna si racconta.

Saranno nove giorni in cui le tematiche legate all'ambiente verranno affrontate con dibattiti, incontri, grandi ospiti oltre che con immagini e video di grande suggestione. Il debutto è alle 18 di mercoledì 4 settembre con la presenza di campioni di ieri e di oggi: Christian Zorzi, Matteo Belfrond, Federico Pellegrino e Francesco de Fabiani. Il quartiere generale della manifestazione resterà aperto tutti i giorni feriali dalle 16 alle 22.30 e nei festivi dalle 11. "La montagna costituisce un fattore attrattivo dell'offerta turistica e come tale deve essere sostenuta e promossa anche con iniziative come questa che consentono un avvicinamento diretto e coinvolgente", ha sottolineato l'assessore al Turismo e Sport Laurent Viérin.