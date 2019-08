Casinò, a luglio incassi a +12%

La Casinò de la Vallée spa ha chiuso il mese di luglio con un incasso da gioco di 5 milioni 396 mila 549 euro, il 12,89 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2018 (616 mila 180 euro in più) e con ingressi (27 mila 281) in calo (meno 6,68 per cento). I dati sono riportati dal sito gioconews.it.

In dettaglio, i tavoli chiudono il mese con un più 19,84 per cento (394 mila 539 euro in più) e le slot (che incassano complessivamente 3 milioni 13 mila 318 euro) con una crescita del 7,94 per cento (più 221 mila 641 euro).

Gli incassi dei primi sette mesi del 2019 ammontano a 34 milioni 684 mila 433 euro, l'8,65 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2018. In dettaglio, i tavoli hanno incassato 13 milioni 876 mila 350, euro, il 10,17 per cento in più, e le slot 20 milioni 808 mila 83 euro, il 7,66 per cento in più. Sono in calo gli ingressi: 190 mila 887, l'1,33 per cento in meno.