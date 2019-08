Udienza scarcerazione Sorbara 21 agosto

E' fissata per mercoledì 21 agosto prossimo l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Torino per discutere l'appello contro l'ordinanza del gip che il 22 luglio ha negato la scarcerazione di Marco Sorbara, nonostante il parere favorevole del pm alla concessione degli arresti domiciliari. Sorbara, consigliere regionale sospeso, è in carcere a Biella dal 23 gennaio, nell'ambito dell'operazione 'Geenna' di Dda di Torino e carabinieri su presunte infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. E' indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Dopo la richiesta del 18 luglio avanzata dalla difesa (avvocati Raffaele Della Valle, Sandro Sorbara e Donatella Rapetti) il pm Stefano Castellani aveva scritto, tra l'altro, che "le esigenze cautelari sono affievolite e possono essere adeguatamente fronteggiate con una misura meno grave". Sono già cinque i 'no' alla scarcerazione di Sorbara (tra cui uno anche della Corte di Cassazione).