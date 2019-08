A passeggio su ghiacciaio Monte Bianco

Una passeggiata a 3.000 metri di quota sul ghiacciaio del Monte Bianco: l'iniziativa è promossa dalla Società delle Guide Alpine di Courmayeur (la più antica in Italia e seconda al mondo) in collaborazione con la SkyWay.

Le "Passeggiate al Colle del Gigante" sono in programma il 12, 19 e 26 agosto. Si tratta di una "escursione didattica gratuita, a bassa difficoltà ma ad alta emozione", che ha lo scopo di "sensibilizzare i visitatori alla sicurezza sul ghiacciaio tramite l'insegnamento dei primi rudimenti dell'alpinismo: i nodi di legatura per la progressione in cordata, la progressione in cordata su nevai-ghiacciai, le tecniche e il ritmo di camminata con l'uso dei bastoncini, base di meteorologia e chiamata di soccorso".

Ad accompagnare i partecipanti sarà una guida alpina. Il percorso parte dalla stazione SkyWay di Punta Helbronner e si snoda ad anello fino ai 3.520 metri del Colle di Rochefort, balcone naturale sulla Val Ferret e su Courmayeur, per un totale di circa due ore di cammino.