430.000 euro per restauro castello S.Marcel

La Giunta regionale ha approvato la bozza di accordo con il Comune di Saint-Marcel per la realizzazione di opere di restauro e recupero funzionale di alcuni ambienti del Castello di Saint-Marcel. I lavori consentiranno di ricavare un centro d'informazione e comunicazione della miniera di Servette e di tutta l'area transfrontaliera, la sede del locale museo minerario e l'allestimento di isole di studio, aperte alle università, per lo sviluppo di studi e ricerche sul geo-patrimonio, con in via preliminare una campagna di studi e di indagini archeologiche in alcuni ambienti del castello. "Si tratta di interventi che ci consentiranno di rinforzare e rinnovare l'offerta culturale il più possibile indirizzata a un pubblico variegato" ha detto l'assessore Laurent Viérin.

L'intervento si inserisce nell'ambito del Progetto Promozione del patrimonio geologico e naturalistico tra Italia e Svizzera (Mineralp) e sarà finanziato dal Programma Interreg Italia-Svizzera 2014/2020, per un importo di 429.900 euro.