Test tecnici per treni bimodali Vda

(ANSA) - AOSTA, 7 AGO - Sono attualmente in corso ad Arezzo i test tecnici finali dei treni bimodali ad alimentazione diesel-elettrica che la società Stadler ha realizzato per la Regione Valle d'Aosta e che dovrebbero iniziare a circolare da settembre sulla linea Torino-Aosta. Saranno i primi a circolare in Italia. I tecnici regionali, i rappresentanti dell'azienda e di Trenitalia si sono incontrati oggi nella città toscana per verificare l'andamento dell'iter tecnico che porterà alla messa in esercizio dei treni. Nelle prossime settimane è prevista la fase di collaudo per poter avviare la definitiva entrata in esercizio. La fornitura prevede complessivamente cinque mezzi per una spesa totale di 43 milioni.