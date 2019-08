Autonomisti verso elezioni amministrative, andare oltre appartenenze politiche

I movimenti autonomisti Alpe, Epav, Uv, Stella Alpina e Uvp danno il via al "lavoro per le prossime elezioni comunali di maggio 2020" con l'obiettivo di dare "risalto alla ricerca di soluzioni e programmi concreti che vadano oltre i particolarismi e le appartenenze politiche". E' quanto emerge da una riunione tra i segretari e i presidenti delle cinque forze politiche. Roberto Cuneaz, Marco Curighetti, Erik Lavevaz, Carlo Marzi e Giuliano Morelli credono che "sia partendo dal territorio, ascoltandone le cittadine e i cittadini, - si legge in una nota diffusa oggi - che debba essere condiviso e verificato il percorso federativo intrapreso dall'autunno 2018". L'indicazione dei movimenti autonomisti è che nel frattempo "si diano riscontri concreti in autunno al 'programma di sviluppo politico' votato all'unanimità dal Celva nel 2018, così come la proposta di riforma elettorale degli enti locali del febbraio 2019".