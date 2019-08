Pedone ucciso, domiciliari a carrozziere

Il gip Paolo De Paola ha concesso gli arresti domiciliari a Giuseppe Aggio, il carrozziere di 64 anni di Chatillon arrestato per omicidio stradale dai carabinieri nella serata di venerdì 2 agosto. Stamane si è svolto in carcere a Brissogne l'interrogatorio di garanzia: assistito dall'avvocato Ascanio Donadio, Aggio ha riferito di non aver visto il novantatreenne torinese Michele Di Mattia, che ha investito in auto e ucciso ad Antey-Antey-Saint-André. Ha detto poi che in quel momento stava rientrando a casa dal lavoro, dopo aver bevuto l'aperitivo. Sottoposto all'etilometro, era risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre 1,5 g/l (il triplo del limite di legge).



Proseguono intanto le indagini della procura: il pm Carlo Introvigne ha affidato l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo dell'anziano - al medico legale Serena Curti - e quello per eseguire una perizia sulla dinamica dell'incidente - all'architetto Giuseppe Spagnuolo - anche finalizzata ad accertare la velocità a cui guidava Aggio.