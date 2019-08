Scuola, riorganizzazione educazione adulti

"La giunta regionale ha deciso di avviare una sperimentazione biennale, a partire dal primo ottobre 2019, per la riorganizzazione del sistema di educazione degli adulti, in attesa dell'approvazione della legge regionale istitutiva di un Centro regionale per l'istruzione degli adulti (Cria), che attui il Piano triennale dell'offerta formativa e adegui il sistema alla realtà locale in vista del prossimo dimensionamento delle istituzioni scolastiche regionali, previsto a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022". Lo ha comunicato l'assessore all'Istruzione, Chantal Certan, precisando che la decisione "è anche frutto della necessità di dare corpo a un nuovo organismo che non seguisse logiche piramidali ma di rete, nel rispetto delle identità e delle autonomie dei soggetti che co-agiscono, al fine di ampliare l'offerta formativa nei percorsi di primo e di secondo livello e di potenziare e integrare le competenze di cittadinanza nell'ambito dell'apprendimento permanente".