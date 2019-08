Frana A5:Fosson,problema ordine pubblico

"La chiusura dell'autostrada A5 per la frana di Quincinetto è un problema di ordine pubblico.

Domenica scorsa per ore la Statale 26 è stata intasata dai veicoli, non riuscivano a passare nemmeno le ambulanze". Lo ha ribadito il presidente della regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, che ieri ha partecipato a una riunione promossa dal prefetto di Torino. "Forse per la prima volta - ha aggiunto - la macchina si è messa in movimento. Finalmente si lavora sul ponte di Quincinetto, che è un grosso problema per i tempi di ripristino, e sulla frana. Contiamo che venga decretato lo stato di emergenza per avere tempistiche di intervento più rapide.

Siamo fiduciosi in una soluzione in tempi ragionevoli".

"Quest'evento - ha concluso - ci ha fatto scoprire la debolezza e la vulnerabilità della Valle d'Aosta per quanto riguarda la viabilità. Un primo passo è la chiusura, da ieri, di tutti i cantieri sulla A5".



Data ultima modifica 02 agosto 2019 ore 14:31