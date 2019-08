Un motociclista valdostano di 42 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Aosta per le ferite riportate in un incidente stradale. Si è scontrato con un'auto. La prognosi è riservata. L'incidente - la cui dinamica è ancora da chiarire - è avvenuto in via Parigi alle 16,40. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasferito il centauro in ospedale. I rilievi sono stati effettuato dalla polizia locale.