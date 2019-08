Cadavere al quartiere Cogne, un indagato

Al termine delle indagini condotte da polizia e carabinieri la procura di Aosta ha indagato per occultamento di cadavere Alberto Broglio, di 40 anni, in merito al ritrovamento del corpo di Emanuele Sella (48 anni) in una cantina di via Lexert, al quartiere Cogne di Aosta. L'uomo - che abita nello stesso stabile - è stato convocato per interrogatorio ieri pomeriggio ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini - coordinate dal pm Carlo Introvigne - proseguono con le analisi dei dispositivi cellulari sequestrati a Broglio e in attesa degli esiti tossicologici dell'autopsia.



Data ultima modifica 31 luglio 2019 ore 10:23