Rai, inchiesta Tgr Vda su piccoli comuni

Parte da Chamois l'inchiesta della Tgr della Valle d'Aosta sui piccoli Comuni affrontando varie tematiche, dalle opportunità di vita in montagna al rischio di spopolamento, dai servizi essenziali per una comunità (scuola, posta, assistenza medica) alla possibilità di trovare un lavoro e al turismo. Da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto nei tg delle 14 e delle 19.35 saranno mandati in onda manderà approfondimenti su come si vive nei piccoli paesi. "Tante voci e tante attese, ma anche progetti ed iniziative imprenditoriali per far vivere la montagna e non abbandonarla" spiega il caporedattore Anna Nigra, "dall'unicità di Chamois a Doues, dove è stato riaperto l'unico negozio di alimentari con un'iniziativa sostenuta dal Comune, a Bard con le piccole attività artigianali del borgo e il recupero del centro storico". Sono previsti anche collegamenti in diretta per dare voce a Rhemes-Notre-Dame e Perloz.