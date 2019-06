Dirigenti scuola, Tar boccia 2/o ricorso

Il Tar della Valle d'Aosta ha respinto il ricorso di sei aspiranti dirigenti scolastici valdostani che non avevano superato le prove scritte del concorso regionale conclusosi con la pubblicazione della graduatoria definitiva del 22 novembre 2018 (10 gli idonei). E' la seconda iniziativa bocciata contro il concorso (nel maggio scorso quella di un'insegnante che non aveva superato l'orale).

Il ricorso era affidato a otto motivazioni, nessuna delle quali condivise dai giudici: vanno dal "mancato utilizzo per la prova scritta di un applicativo atto ad assicurare quei requisiti di segretezza, sicurezza, anonimato, non modificabilità e non ripudiabilità della prova scritta" alla "violazione della norma sui concorsi pubblici che impone l'estrazione di una prova di esame tra le diverse tracce predisposte e inserite ciascuna in una busta chiusa priva di segni di riconoscimento". Vista "la complessità e novità della controversia" il Tar ha compensato le spese tra i ricorrenti e la Regione Valle d'Aosta.