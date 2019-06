Cadavere trovato in cantina ad Aosta

Un cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato oggi in uno scantinato di uno stabile in via Lexert, ad Aosta, nel quartiere Cogne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati da un condomino a causa del forte odore che proveniva dai sotterranei del palazzo. Il locale in cui è stato trovato il corpo era chiuso dall'interno. Gli elementi raccolti fino ad ora dai carabinieri porterebbero ad escludere una morte violenta.



Data ultima modifica 20 giugno 2019 ore 15:10