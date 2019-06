Rosset, instabilità fa male a economia

"Questa situazione di instabilità politica è molto negativa per l'economia perché questo è il momento di fare delle scelte". E' quanto afferma Nicola Rosset, presidente della Camera di commercio della Valle d'Aosta, commentando la crisi politica in atto a palazzo regionale, a margine della giornata dell'economia.



"Ci sono dei punti che, al di là delle maggioranze che si sono succedute, occorre che tutti insieme i decisori politici in Consiglio regionale attuino insieme, delle regole del gioco che vanno cambiate insieme", spiega Rosset. Secondo il presidente della Camera di commercio, in particolare, "le leggi che riguardano le imprese potrebbero essere semplificate, non più leggi settoriali, ma una sola norma che permetta di essere più rapidi e più veloci alleggerendo la burocrazia".



