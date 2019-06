Rete civica, disponibili confronto con maggioranza

"Fuori dagli schemi tradizionali di spartizione" Rete Civica conferma "la disponibilità a confrontarsi con l'attuale maggioranza e con i gruppi di minoranza interessati a non paralizzare le attività del Consiglio Regionale affinché anche in Valle d'Aosta, al pari di tutte le altre Regioni, siano i cittadini a decidere con il proprio voto il governo che dovrà garantire stabilità ed efficacia all'azione amministrativa e di programmazione per un'intera legislatura, evitando di ricadere nello stesso e improduttivo pantano che da troppo tempo caratterizza la nostra regione". E' quanto si legge in una nota di Rete civica che aggiunge: "Ciò è possibile in tempi brevi, partendo dalla proposta di riforma istituzionale depositata dai consiglieri Bertin e Minelli. Nello stesso tempo, si possono affrontare con rigore e in modo costruttivo alcuni temi prioritari, perseguendo obiettivi concreti a favore dei beni comuni, della salute e del lavoro dei valdostani".



Data ultima modifica 18 giugno 2019 ore 12:56