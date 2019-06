Turismo, rilanciare collaborazione Evian

Riprendere e rilanciare la collaborazione tra la Valle d'Aosta e la cittadina di Evian (Alta Savoia) per promuovere la cooperazione e il confronto sia in ambito culturale che turistico: è l'obiettivo dell'assessore regionale al turismo, Laurent Viérin, che ha incontrato il Sindaco di Evian, Josiane Lei. "L'incontro - dichiara Viérin - è stato l'occasione per far proseguire un'intesa che consenta di cogliere al meglio le opportunità offerte dai progetti di cooperazione transfrontaliera cofinanziati dai Fondi europei, per un rilancio delle economie turistiche locali mediante la predisposizione di progetti in partenariato". La Valle d'Aosta punta a "trovare sinergie con le altre realtà dell'arco alpino utili alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e di sviluppo turistico dei rispettivi territori".