Rolando, disponibile a cambiare bilancio

"Io sono sempre disponibile a cambiare un bilancio su indicazioni precise dell'azionista, sono meno disponibile ad accettare che qualcuno, anche se un azionista, sostenga che il mio bilancio è illegale". Lo spiega all'ANSA Filippo Rolando, amministratore unico della Casinò de la Vallée spa, dopo la bocciatura da parte della Regione del consuntivo 2018.

"La mia non è una posizione di scontro con l'azionista - precisa Rolando - che ha tutti i diritti di dare suggerimenti sul bilancio, quello che mi fa meno piacere è che si sottintenda che questa azienda è gestita in maniera non corretta: ho appena licenziato 135 persone; per me è stata una cosa non facile e non divertente, ma certamente andava fatta e i conti di questa società stanno tornando in ordine, altrimenti non avrei potuto chiedere il concordato preventivo con quel tipo di offerta". "Noi abbiamo fatto un bilancio con corretti criteri contabili - aggiunge il manager - così come indicato dal parere di Raffaele Marcello, che è un commercialista di Roma che si occupa praticamente solo di revisioni e di principi contabili e che fa parte dell'Oic che è l'organo che definisce i principi contabili italiani". Rolando spiega di non avere al momento "evidenza delle modifiche che devono essere apportare al bilancio, ma faremo degli incontri assieme ai sindaci così cercheremo di capire quali sono le criticità". "Se l'azionista ritiene che per qualsiasi motivo io debba cambiare il bilancio fa parte delle sue prerogative - ribadisce l'amministratore della casa da gioco - così come fa parte delle sue prerogative, se non è più soddisfatto di un manager, di chiedergli di andare via; né l'una cosa né l'altra mi scandalizzano".