Temporali forti, allerta gialla in Vda

Il centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta 'gialla' (livello uno su tre) per temporali forti e diffusi e per criticità idrogeologica di versanti e torrenti su tutta la Valle d'Aosta. Il bollettino dell'ufficio meteo regionale prevede per lunedì 10 giugno un cielo "molto nuvoloso, con rovesci o temporali anche intensi dal pomeriggio, nevosi oltre 3.000 metri". Il maltempo proseguirà martedì ("molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi, a tratti intensi in particolare dal pomeriggio, nevosi oltre 2.600 metri") mentre da mercoledì la situazione è prevista in miglioramento ("nuvolosità irregolare, con schiarite alternate a qualche rovescio, nevoso oltre 2.500 metri).