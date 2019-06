Plastic free, accordo Regione-Ascom

(ANSA) - AOSTA, 10 GIU - E' volto alla "riduzione dell'utilizzo di beni monouso in plastica" l'accordo che sarà sottoscritto tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ascom Confcommercio Valle d'Aosta. I contenuti dell'intesa - approvata con la deliberazione della Giunta regionale numero 731 del 31 maggio 2019 - saranno illustrati in una conferenza stampa in programma venerdì 14 giugno, alle 15, a Saint-Christophe (dipartimento Ambiente in rue Grand Chemin 46).

All'incontro saranno presenti l'assessore regionale all'ambiente, Albert Chatrian, e il presidente dell'Ascom, Graziano Dominidiato per illustrare i termini della collaborazione e le iniziative che si intendono avviare.

"L'accordo - precisa Chatrian - rappresenta un importante tassello di collaborazione per dare attuazione al Programma regionale di prevenzione dei rifiuti e per ampliare i soggetti coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi di corretta gestione dei rifiuti".