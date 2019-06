Osservazioni Antartide,convegno a SkyWay

Ricercatori provenienti da tutto il mondo si ritroveranno al Pavillon di SkyWay Monte Bianco per discutere delle osservazioni astronomiche compiute da uno dei luoghi più remoti sulla Terra: l'Antartide. Il quinto workshop di 'Scientific Committee on Antarctic Research'-sezione 'Astronomy and Astrophysics from Antarctica' è in programma dal 17 al 19 giugno a Courmayeur.

Il convegno - che ha ricevuto il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta - è co-organizzato dall'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta. "Il continente bianco - spiega il direttore dell'Osservatorio Astronomico, Jean Marc Christille - è un luogo privilegiato per compiere ricerche astronomiche dalla superficie del nostro pianeta. La presenza di acqua in atmosfera è un ostacolo all'osservazione astronomica, nella banda della luce visibile e soprattutto in quella della radiazione infrarossa, perché le particelle diffondono o assorbono le onde elettromagnetiche provenienti dallo spazio. Ma al Polo sud le temperature estremamente rigide fanno sì che il tasso di vapore acqueo e umidità, in particolare nelle zone interne, sia decisamente basso, quando non praticamente nullo. Le osservazioni ne traggono un inequivocabile beneficio".

"È un onore sostenere un evento di questa portata - evidenzia la Presidente del Consiglio regionale, Emily Rini -, che si innesta tra le iniziative già organizzate con successo nell'ambito sia della ricerca scientifica ad alto livello sia della divulgazione della conoscenza astronomica. Sono certa che la Valle d'Aosta saprà confermarsi scenario ideale per un proficuo confronto tra la comunità scientifica internazionale".

