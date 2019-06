Certan, scuola è eccellenza Vda

"E' doveroso, da parte mia, a fine anno, rivolgere un ringraziamento a tutti i docenti e a tutto il personale ausiliario della scuola, perché è anche attraverso il loro impegno che il sistema scolastico valdostano continua ad essere una delle eccellenze della nostra regione". Lo afferma l'assessora regionale all'Istruzione, Chantal Certan, in un messaggio diffuso per la conclusione dell'anno scolastico, prevista per il 12 giugno.



"La scuola valdostana ha grandi professionalità, - prosegue Certan - persone serie che operano in maniera costruttiva, attraverso una formazione continua e sempre più specialistica, affinché i nostri ragazzi trovino all'interno delle classi quello spazio ideale dove esprimere le proprie idee, maturare le proprie potenzialità e dare futuro ai propri sogni. Non dimentichiamo, dunque, la formazione degli insegnanti, vera sfida della scuola".