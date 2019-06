Gup, Rollandin asservito a Cuomo

"Il Rollandin ha certamente violato il dovere di imparzialità, trasparenza e correttezza impostogli dall'articolo 97 della Costituzione dal momento che è evidente come lo stesso si sia asservito agli interessi personali del Cuomo, asservimento che in concreto si è tradotto nella spendita della propria influenza sulle due società a partecipazione pubblica (Deval spa e Autoporto spa)". Lo scrive il gup del tribunale di Aosta Paolo De Paola nelle motivazioni della sentenza con cui il 28 marzo ha condannato per corruzione l'ex presidente della Regione (poi sospeso dal Consiglio Valle in base alla legge Severino) a quattro anni e sei mesi di reclusione.



L'imprenditore Gerardo Cuomo (corruzione e turbativa d'asta), titolare del Caseificio valdostano, era stato condannato a 3 anni e 8 mesi. La condanna di Rollandin fa riferimento alle sue presunte pressioni per far trasferire Deval da un capannone di Autoporto spa, per far spazio al Caseificio valdostano, garantendo a Cuomo un contratto di affitto vantaggioso.





Corruzione in Vda: Accornero, seguivo direttive Rollandin - "Elemento chiave di collegamento del ruolo del Rollandin in concorso con l'Accornero è fornito non solo dal Cuomo, ma anche dallo stesso imputato Accornero che, nella propria memoria, spiega di essere stato direttamente contattato dal Rollandin e di essersi dunque attivato secondo le direttive da quest'ultimo impartitegli". Lo scrive il gup del tribunale di Aosta Paolo De Paola nelle 165 pagine della sentenza con cui il 28 marzo ha condannato per corruzione l'ex presidente della Regione (poi sospeso dal Consiglio Valle in base alla legge Severino) a quattro anni e sei mesi di reclusione, l'ex manager della finanziaria regionale Finaosta Gabriele Accornero (corruzione e turbativa d'asta) a a 4 anni 6 mesi e 20 giorni, e l'imprenditore Gerardo Cuomo (corruzione e turbativa d'asta), titolare del Caseificio valdostano a 3 anni e 8 mesi.



"Il presidente Augusto Rollandin - spiega Accornero nella memoria - mi chiese, come ex amministratore di Structure Vallée d'Aoste, quali sarebbero stati i tempi di un intervento di ristrutturazione e io ho schematizzato la procedura su un mio appunto". Il riferimento è ai lavori che erano stati previsti in una capannone di Gignod (la ex Scott) per il trasferimento di Deval (poi spostatasi invece altrove) finalizzato all'espansione del Caseificio valdostano nei locali di Autoporto, a Pollein.





Data ultima modifica 07 giugno 2019 ore 18:11