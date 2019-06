Gioco illegale in Vda,sequestrate 7 slot

Sette slot machine sequestrate e quattro esercenti sanzionati per almeno 22.000 euro: è il bilancio di un'operazione per il contrasto del gioco illegale condotta stamane in Valle d'Aosta. Gli apparecchi sequestrati non erano collegati alla rete dei Monopoli ed erano spacciati come 'strumenti medicali idonei a contrastare la ludopatia': "riproducono fedelmente il gioco delle slot machine - fanno sapere le fiamme gialle -, non accettano denaro ma gettoni, che vengono restituiti in caso di vincita, come accade per le slot machine normali". Gli esercizi sanzionati, locali come bar e ristoranti, non rispettavano la legge regionale che vieta la "apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in linea d'aria, superiore a 500 metri da istituti scolastici, strutture culturali, ricreative o sportive, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori".