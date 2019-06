Appello Bcc, rinvio al 16 luglio

Per un impedimento di un giudice la Corte d'appello di Torino ha rinviato al 16 luglio prossimo l'udienza del processo, che era in programma oggi, in cui sono imputati l'ex assessore alle Finanze Ego Perron e gli ex presidenti della Bcc Valdostana Martino Cossard e Marco Linty.

In quella data le difese termineranno le loro arringhe. Il 2 maggio scorso il sostituto procuratore generale di Torino Giancarlo Avenati Bassi aveva chiesto la conferma delle condanne di primo grado per induzione indebita a dare o promettere utilità: tre anni di reclusione per Perron e un anno per i due ex presidenti della Bccv.

Secondo l'accusa i banchieri sarebbero stati indotti alla stipulazione di un contratto di affitto di locali di proprietà di Perron (successivamente annullato per un vincolo d'uso dell'immobile) in cui trasferire la filiale della Bccv di Fénis.

In cambio l'allora assessore avrebbe sostenuto la loro candidatura ai vertici della banca in occasione delle elezioni di rinnovo del cda, nella primavera del 2015.