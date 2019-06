Carabinieri, riconoscimenti a investigatori Geenna e Do ut des

Si sono svolte anche ad Aosta le celebrazioni per il 205/o anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri. Nell'occasione sono stati consegnati riconoscimenti ad alcuni militari, tra i quali gli investigatori che hanno condotto le indagini Do ut des, su un giro di corruzione in appalti pubblici, e Geenna, con la quale, ha ricordato il colonnello Emanuele Caminada, comandante del Gruppo Aosta, è stata dimostrata "per la prima volta, giudiziariamente" la "esistenza di un sodalizio criminale di stampo 'ndranghetista" in Valle d'Aosta.