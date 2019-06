Nuova legge elettorale regionale in vigore dal 20 giugno

Entrerà in vigore il 20 giugno la nuova legge elettorale regionale, approvata dal Consiglio Valle il 19 febbraio, che introduce stabilmente la preferenza unica, lo spoglio centralizzato in 8 poli, la rappresentanza di genere al 35% e il limite dei 3 mandati. Trascorsi i tre mesi, previsti dallo Statuto speciale, senza che vi sia stata una richiesta di referendum, ieri la presidente dell'assemblea regionale Emily Rini ha trasmesso il testo al presidente della Regione Antonio Fosson. La sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione è attesa per domani, in edizione straordinaria.



La legge, approvata con 33 voti a favore e uno contrario, sarà operativa 15 giorni dopo. Si fa dunque remotissima l'eventualità, paventata nei mesi scorsi da alcuni gruppi politici, che un'accelerazione della crisi politica potesse portare i valdostani alle urne con la vecchia norma (tre preferenze).



Un'ipotesi ancora percorribile, ma solo teoricamente: il decreto di indizione delle elezioni dovrebbe infatti essere firmato entro il 20 giugno appunto. E in precedenza dovrebbero essere attivate le procedure per lo scioglimento del Consiglio regionale, con le dimissioni di 18 consiglieri.



