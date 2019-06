Guide valdostane su Denali con cliente

(ANSA) - AOSTA, 4 GIU - Dopo la spedizione di François Cazzanelli altre due guide alpine valdostane hanno firmato un exploit in Alaska conquistando la vetta del Denali (6.191 metri). Si tratta di Roberto Rossi e Matteo Calcamuggi che sono saliti dalla via Orient Express e il 30 maggio hanno piantato la piccozza sulla vetta. Sono stati impegnati sulla montagna per otto giorni. Con loro c'era anche l'amico-cliente Mario Jose Marescalchi di Pisa. Per arrivare sulla cima hanno affrontato le rigide temperature della montagna nordamericana (fino a -30 gradi) e i ripidi pendii ghiacciati del Denali. Nel 2017 Rossi e Calcamuggi avevano compiuto l'ascensione dell'Alpamayo e del Tocllaraju sulla cordigliera andina in Perù.